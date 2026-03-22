Israele, missile iraniano sulla città di Arad: oltre 100 feriti ed edifici distrutti

Nella notte tra sabato e domenica 22 marzo, l'impatto dei un missile balistico iraniano nella cittadina di Arad, nel nord-est del Paese vicino al confine con la Giordania, ha causato il ferimento di 115 persone, di cui nove in gravi condizioni. Secondo quanto riportato dal centro medico Soroka e da Times of Israel, tra i feriti c'è anche una bambina di 5 anni. Commentando gli attacchi, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato che lo Stato ebraico ha vissuto una "serata molto difficile". Il capo del governo ha poi detto di essere "determinato a continuare a colpire i nemici su tutti i fronti".