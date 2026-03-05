Nuova escalation Israele-Libano: a Beirut migliaia di sfollati

La crisi tra Libano e Israele si aggrava. Nelle ultime ore gli attacchi di Hezbollah sono stati intercettati dalla difesa aerea israeliana, ma le operazioni militari dello Stato ebraico hanno scatenato un’ondata di sfollati nel sud del Paese, con oltre 80 mila persone costrette a lasciare i villaggi. Beirut e Tripoli sono state colpite da raid mirati a obiettivi delle milizie filoiraniane e di Hamas, con bilancio provvisorio di più di 70 morti e 430 feriti.