Nuova escalation Israele-Libano: a Beirut migliaia di sfollati

Il leader di Hezbollah Qassem parla di "lotta esistenziale""e rifiuta di deporre le armi. Israele rafforza le truppe al confine

di Paola Nurnberg
05 Mar 2026 - 14:02
La crisi tra Libano e Israele si aggrava. Nelle ultime ore gli attacchi di Hezbollah sono stati intercettati dalla difesa aerea israeliana, ma le operazioni militari dello Stato ebraico hanno scatenato un’ondata di sfollati nel sud del Paese, con oltre 80 mila persone costrette a lasciare i villaggi. Beirut e Tripoli sono state colpite da raid mirati a obiettivi delle milizie filoiraniane e di Hamas, con bilancio provvisorio di più di 70 morti e 430 feriti.

