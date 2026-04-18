gli scenari

Israele-Libano, dopo la tregua arriverà la pace?

Migliaia di famiglie stanno tornando a casa, nel sud del Libano, dopo che Donald Trump ha dichiarato il cessate il fuoco di 10 giorni tra Beirut e Tel Aviv

di Francesca Canto
18 Apr 2026 - 12:15
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Migliaia di famiglie stanno tornando a casa, nel sud del Libano, dopo che Donald Trump ha dichiarato il cessate il fuoco di 10 giorni tra Beirut e Tel Aviv. "Voglio baciare la mia terra, stiamo tornando a casa e spero che le nostre abitazioni non siano state distrutte". Ma il cammino per la pace sembra ancora lungo