Israele-Libano, dopo la tregua arriverà la pace?
Migliaia di famiglie stanno tornando a casa, nel sud del Libano, dopo che Donald Trump ha dichiarato il cessate il fuoco di 10 giorni tra Beirut e Tel Avivdi Francesca Canto
Migliaia di famiglie stanno tornando a casa, nel sud del Libano, dopo che Donald Trump ha dichiarato il cessate il fuoco di 10 giorni tra Beirut e Tel Aviv. "Voglio baciare la mia terra, stiamo tornando a casa e spero che le nostre abitazioni non siano state distrutte". Ma il cammino per la pace sembra ancora lungo