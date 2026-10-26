7 MILIONI E 330 MILA GLI AVENTI DIRITTO

Israele, l'ultima notte prima del voto

Il Paese si prepara a una delle tornate elettorali più importanti e tormentate della sua storia

26 Ott 2026 - 18:53
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