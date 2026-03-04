Conflitto in Medio Oriente

Israele invade il Libano e bombarda Baalbek, molti morti

Attacchi dal nordest del Libano, vicino alla Siria, a Beirut, fino ai villaggi del sud

di Viviana Gugliemi
04 Mar 2026 - 12:42
Dal nordest del Libano, vicino alla Siria, a Beirut, fino ai villaggi del sud, sul confine con Israele, l'esercito dello stato ebraico intensifica le operazioni contro Hezbollah. Le ostilità sono riprese dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Pesanti gli attacchi israeliani sulle roccaforti delle milizie sciite filoiraniane. Almeno 250 gli obiettivi distrutti da Israele mentre si contano oltre 50 morti e almeno 300 feriti