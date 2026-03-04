Israele invade il Libano e bombarda Baalbek, molti morti
Attacchi dal nordest del Libano, vicino alla Siria, a Beirut, fino ai villaggi del suddi Viviana Gugliemi
Dal nordest del Libano, vicino alla Siria, a Beirut, fino ai villaggi del sud, sul confine con Israele, l'esercito dello stato ebraico intensifica le operazioni contro Hezbollah. Le ostilità sono riprese dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Pesanti gli attacchi israeliani sulle roccaforti delle milizie sciite filoiraniane. Almeno 250 gli obiettivi distrutti da Israele mentre si contano oltre 50 morti e almeno 300 feriti