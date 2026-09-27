LE IMMAGINI

Israele, il video dell'eliminazione dell'uomo che rapì Noa Argamani il 7 ottobre

La neutralizzazione dell'uomo, Saher Nidal Latfi Sak, è stata resa nota dall'esercito israeliano

27 Set 2026 - 22:35
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