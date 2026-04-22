Israele, il ricordo dell'agente del Mossad morto in Italia nel 2023: "Lavorò a campagna contro Teheran"

Nome in codice M. Professione: agente del Mossad. Secondo i media israeliani sarebbe lui ad essere morto sul Lago Maggiore nel 2023 mentre collaborava con i servizi segreti italiani per impedire all’Iran di ottenere armi avanzate. Di M. ha parlato David Barnea, direttore del Mossad durante la cerimonia per Yom Ha Zikaron, il giorno dei ricordo delle vittime cadute in guerra o in atti di terrorismo. "Le operazioni guidate da M. hanno combinato creatività, astuzia e tecnologia e hanno influenzato il successo della campagna contro Tehran", ha affermato Barnea. Il capo del Mossad non ha specificato chi fosse M., quando sia stato ucciso o durante quale incidente. Ma subito le tv e i giornali dello stato ebraico hanno detto che si tratta della spia israeliana morta nel 2023 sul Lago Maggiore mentre lavorava con gli 007 italiani al dossier nucleare iraniano.