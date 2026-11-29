Israele, stop alle trattative di governo Eisenkot-Netanyahu: annullati gli incontri futuri
Un paio di ore dopo essersi seduti per discutere un'eventuale collaborazione, il premier uscente e il principale candidato alla sua successione si sono alzati e hanno abbandonato il colloquiodi Giacomo Mazzucchelli
Il vertice per discutere del futuro del governo in Israele fra Gadi Eisenkot e Benjamin Netanyahu è durato pochissimo: poco più di un paio d'ore. Troppe divergenze fra il premier uscente e il principale candidato alla successione. Ora lo stallo: tutti gli incontri previsti per il futuro sono stati annullati e i contatti sono interrotti.