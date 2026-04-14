alle 17 ora italiana

Israele e Libano, colloqui a Washington

Sulla carta l'incontro di oggi nella capitale degli Stati Uniti punta a ottenere un'ipotesi di cessate il fuoco, ottenuto con il disarmo di Hezbollah e un accordo di pace tra Tel Aviv e Beirut

di Luca Pesante
14 Apr 2026 - 13:39
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Raid aerei e missilistici sul Libano meridionale proprio nel giorno in cui a Washington, alle 17 ora italiana, gli ambasciatori israeliano e libanese tornano a sedersi al tavolo negoziale. Attacchi israeliani hanno colpito Sahmar, nella Bekaa occidentale. Uccisi tre membri della stessa famiglia, ferito un quarto. Altre 3 vittime ad Adloun, nel distretto di Sidone, nel Libano meridionale. Sulla carta l'incontro di oggi nella capitale degli Stati Uniti punta a ottenere un'ipotesi di cessate il fuoco, ottenuto con il disarmo di Hezbollah e un accordo di pace tra Tel Aviv e Beirut.

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