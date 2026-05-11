Israele distrugge 4 tunnel di Hamas nel sud di Gaza

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver raso al suolo quattro tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza meridionale, tra cui uno che sarebbe stato in precedenza utilizzato dal movimento islamista palestinese per tenere in ostaggio dei prigionieri. I tunnel, per una lunghezza complessiva di circa quattro chilometri, si trovavano sul lato israeliano della linea di demarcazione del cessate il fuoco a Gaza, secondo quanto riportato. Secondo le Idf, uno dei tunnel faceva parte di una rete sotterranea piu' ampia che era stata utilizzata per detenere ostaggi. Il tunnel comprendeva diverse stanze che erano state utilizzate anche da comandanti di alto livello della Brigata Khan Yunis di Hamas, hanno aggiunto le Idf.