Israele celebra il rientro dei 174 passeggeri a bordo del volo FlyDubai dirottato
Gli abbracci e la gioia sui volti degli israeliani atterrati a Tel Aviv dopo aver vissuto l'incubo sui cieli dell'Arabia Sauditadi Elia Milani
Gli abbracci e la gioia sui volti degli israeliani atterrati a Tel Aviv dopo aver vissuto l'incubo sui cieli dell’Arabia Saudita. Israele celebra il rientro dei 174 passeggeri a bordo del volo FlyDubai dirottato ieri. "C’è stato il rischio che si ripetesse un nuovo 11 settembre", ha dichiarato il premier Netanyahu alla Fox definendo eroi le persone che hanno evitato una strage.
Gli elogi di tutto il mondo sono per il comandante indiano Smit Machchhar che dopo essere stato accoltellato dal co-pilota dell’Oman è riuscito a lasciare aperta la cabina di pilotaggio permettendo ad alcuni passeggeri di intervenire e immobilizzare l'uomo che aveva lanciato il Boeing 737 in picchiata verso il suolo.