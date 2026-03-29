Israele blocca il cardinale Pizzaballa

"Viviamo una situazione complicata, ma dobbiamo essere strumenti di pace e riconciliazione". Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha commentato così la decisione della polizia israeliana di impedirgli di raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domenica delle Palme insieme a padre Francesco Ielpo. la funzione non avrebbe avuto alcuna processione, proprio per evitare le restrizioni imposte da Israele dall'inizio della guerra contro l'Iran. Ma ciò non è bastato e così, per la prima volta in secoli, la messa non si è tenuta: decisione errata e sproporzionata, secondo il patriarcato.