Il ministro Ben Gvir insulta le detenute palestinesi: "Sono finiti i campi estivi"

Nel filmato pubblicato sui suoi canali social, è possibile vedere le detenute allineate in piedi accanto ad un muro, con i volti oscurati, mentre parlano con il ministro e con il suo staff. Rivolgendosi a Ben Gvir con l'ausilio di un interprete, una delle prigioniere afferma di far parte della Jihad islamica palestinese, aggiungendo che le condizioni detentive della struttura sono eccessivamente dure. La donna aggiunge che lo staff della prigione effettua continui controlli nelle celle, prive di "docce normali", e che i detenuti non ricevono cure mediche adeguate. "I nostri diritti non vengono rispettati. Non abbiamo nemmeno le cose basilari, come una doccia normale, non c'è acqua nelle stanze, ci sono molte malattie e non riceviamo cure. Ci stanno torturando", ha affermato. A favore di telecamere e likes sui social, Ben Gvir si è rivolto a loro con disprezzo. "Sono orgoglioso che siamo riusciti a ridurre al minimo le condizioni carcerarie dei terroristi", ha dichiarato nel video condiviso sui social, in cui paragona le condizioni di detenzione dei palestinesi a quelle degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas e da altre fazioni estremiste nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023.

