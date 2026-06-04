Israele arresta studente diretto a Roma: "È un miliziano di Hamas coinvolto nel 7 ottobre"

Doveva raggiungere Roma per frequentare un master all'Università di Tor Vergata, ma è stato arrestato dall’esercito israeliano al valico di Kerem Shalom prima di lasciare la Striscia di Gaza. Mahmoud Al Najjar, ingegnere palestinese selezionato nell’ambito di un programma di accoglienza per studenti, è accusato dall'Idf di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023.