Israele, all'interno del rifugio antiaereo colpito da un missile iraniano

Si aggrava il bilancio dell'attacco missilistico iraniano che ha colpito la città israeliana di Beit Shemesh: il numero dei morti è salito a otto. Secondo quanto riporta il quotidiano Times of Israel, il missile ha colpito una zona residenziale, causando ingenti danni ad abitazioni e a un rifugio antiaereo. Il servizio medico d'emergenza israeliano Magen David Adom ha aggiornato il numero dei feriti a 28, di cui almeno due in gravi condizioni. Tra i feriti, c'è anche un bambino di 4 anni, ricoverato in condizioni moderate