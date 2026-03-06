Tel Aviv, civili dormono nelle stazioni della metro per sfuggire ai missili

A Tel Aviv molti residenti hanno iniziato a trascorrere la notte nelle stazioni della metropolitana. Le piattaforme, normalmente affollate di pendolari, si sono trasformate in rifugi improvvisati mentre le sirene antiaeree continuano a segnalare possibili attacchi missilistici. Per molti abitanti restare sottoterra è diventato il modo più semplice per evitare di correre continuamente nei rifugi ogni volta che scatta l’allarme.