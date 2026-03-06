Rifugi improvvisati

Tel Aviv, civili dormono nelle stazioni della metro per sfuggire ai missili

Le piattaforme della metropolitana diventano dormitori di fortuna mentre le sirene avvertono di nuovi attacchi

06 Mar 2026 - 09:18
A Tel Aviv molti residenti hanno iniziato a trascorrere la notte nelle stazioni della metropolitana. Le piattaforme, normalmente affollate di pendolari, si sono trasformate in rifugi improvvisati mentre le sirene antiaeree continuano a segnalare possibili attacchi missilistici. Per molti abitanti restare sottoterra è diventato il modo più semplice per evitare di correre continuamente nei rifugi ogni volta che scatta l’allarme.

