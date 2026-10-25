Israele, a tre giorni dalle elezioni in migliaia manifestano contro Netanyahu

A tre giorni dalle elezioni generali che si terranno in Israele migliaia di persone si sono riversate per le piazze e le vie di Tel Aviv per partecipare a una manifestazione antigovernativa contro il primo ministro, Benjamin Netanyahu. La protesta è stata organizzata dall'October Council, Consiglio di ottobre, un gruppo fondato dai familiari delle vittime e degli ostaggi del 7 ottobre 2023. Il consiglio chiede che vengano accertate le responsabilità nel mancato impedimento dell'attacco di Hamas verificatosi quel giorno e che ha dato il via alla guerra a Gaza.