Islamabad, l'arrivo di Vance

Asim Munir, capo del potente esercito pakistano e feldmaresciallo preferito del presidente statunitense Donald Trump, è stato uno dei primi ad accogliere il vicepresidente JD Vance al suo arrivo a Islamabad. Come riporta la Cnn, Munir ha svolto un ruolo di primo piano nel rafforzamento dei legami tra Pakistan e Stati Uniti durante il secondo mandato di Trump, e lo scorso giugno ha persino partecipato a un pranzo a quattr'occhi senza precedenti con Trump alla Casa Bianca. Munir ha sfruttato il suo favore personale con Trump e la sua relazione di lunga data con l'Iran per contribuire a negoziare il cessate il fuoco questa settimana e si prevede che svolgerà un ruolo chiave nei colloqui volti a porre fine alla guerra. Sulla pista, Munir ha accolto il vicepresidente indossando un abito nero e una cravatta verde, come mostrano le immagini riprese dai fotografi presenti - un cambio d'abito rispetto a poche ore prima, quando aveva accolto la delegazione iraniana in uniforme militare, secondo un video del ministero degli Esteri pakistano. Con Munir il ministro dell'Interno Mohsin Raza Naqvi.