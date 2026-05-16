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Isis, Trump: "Ucciso loro numero due, il terrorista più attivo del mondo"

Si tratta di Abu Bilal al Minuki, eliminato in un'operazione militare congiunta tra le forze americane e quelle nigeriane

di Elia Milani
16 Mag 2026 - 12:30
01:34 
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