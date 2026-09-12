Irlanda, "Trump not welcome": piazze gremite di manifestanti contro l'arrivo del tycoon

Sabato, 12 settembre, il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Dublino per una visita di due giorni. In agenda, l'incontro con la presidente irlandese Catherine Connolly e il colloquio col premier Micheál Martin, poi la tappa a Doonbeg per il torneo di golf Irish Open. La visita, però, non è stata accolta con favore tutti: a far discutere sono soprattutto le ultime dichiarazioni del tycoon, che aveva affermato che un’Irlanda unificata sarebbe stata "fantastica", addentrandosi così in un argomento complesso e politicamente delicato. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Micheál Martin a Dublino, Trump ha dichiarato che gli piacerebbe molto vedere la riunificazione della Repubblica d’Irlanda con l’Irlanda del Nord, parte del Regno Unito. Le visioni contrastanti sull’Irlanda del Nord - se sia irlandese o britannica - hanno alimentato decenni di violenza in quella regione, causando circa 3.600 vittime.