Irlanda, dopo 28 anni va in scena la marcia protestante della"Garvaghy Road
Dopo i disordini di quasi trent'anni fa, che si conclusero con la morte di tre fratelli, le autorità hanno sempre vietato qualsiasi manifestazione politica nel sitodi Leonardo Mochi
La cittadina di Portadown, in Irlanda del Nord, nella mattinata di domenica 27 settembre si è svegliata con un muro umano formato da un centinaio di persone che ha bloccato l'accesso a Garvaghy Road, una strada dove 28 anni fa unionisti e separatisti diedero luogo a disordini che si conclusero con la morte di tre fratelli, rimasti uccisi nell'incendio della loro casa. Da allora, le autorità hanno sempre vietato qualsiasi manifestazione politica, fino a sabato sera.