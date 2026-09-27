Irlanda, dopo 28 anni va in scena la marcia protestante della"Garvaghy Road

La cittadina di Portadown, in Irlanda del Nord, nella mattinata di domenica 27 settembre si è svegliata con un muro umano formato da un centinaio di persone che ha bloccato l'accesso a Garvaghy Road, una strada dove 28 anni fa unionisti e separatisti diedero luogo a disordini che si conclusero con la morte di tre fratelli, rimasti uccisi nell'incendio della loro casa. Da allora, le autorità hanno sempre vietato qualsiasi manifestazione politica, fino a sabato sera.

