Iraq, una palla di fuoco infuria sul tetto di un edificio dopo un attacco a Erbil
Il video, girato da un testimone oculare, mostra passanti camminare in mezzo ai detriti
Un'enorme palla di fuoco divampava violentemente sulla sommità di un edificio a Erbil, in Iraq, pochi istanti dopo un presunto attacco, come mostrano le immagini girate da un testimone oculare. Un altro video mostrava persone in piedi intorno ai detriti sparsi sul terreno ai piedi dell'edificio, mentre l'incendio infuriava in cima. Il governatore di Erbil, Omed Koshnaw, ha confermato in un'intervista trasmessa dalla Tv locale nelle prime ore di mercoledì che un edificio residenziale è stato danneggiato nell'attacco.