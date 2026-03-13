Iraq: base franco-curda in fiamme, dopo un presunto attacco con droni

La base congiunta franco-curda in fiamme, dopo un presunto attacco con droni in Iraq. Il fuoco e il fumo si alzano verso il cielo in lontananza. Il governatore di Erbil, Omed Koshnaw, ha dichiarato in un comunicato che giovedì una base congiunta peshmerga-francese nella zona di Makhmour è stata colpita. Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato l'attacco nel nord dell'Iraq, che ha ucciso un ufficiale francese e ferito diversi soldati nella regione di Erbil.