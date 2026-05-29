Iran, Vance: "Stiamo facendo progressi" nei colloqui

"Ci sono ancora molti dettagli da definire. Ma stiamo facendo progressi", dice il vicepresidente americano JD Vance, aggiungendo che Washington e Teheran sono vicini a un accordo. "Non posso garantire che ci riusciremo. Ma al momento sono ottimista". Parole che arrivano dopo la notizia del raggiungimento dell'intesa tra i negoziatori iraniani e americani per un piano suddiviso in 14 punti, che aspetta il via libera di Donald Trump. Non si tratterebbe di un accordo di pace definitivo, ma della svolta diplomatica più significativa dall'inizio della guerra, primo step fondamentale per la fine delle ostilità.