Iran, Washington colpisce un impianto di motori per droni a Qom

Il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito che le forze statunitensi hanno colpito un impianto di produzione di turbine nella provincia iraniana di Qom. Il sito è ritenuto collegato allo sviluppo di droni e componenti aeronautici destinati ai Guardiani della rivoluzione islamica. Secondo quanto riferito dal comando attraverso un messaggio condivido sui social media, l'impianto produceva motori a turbine per droni d'attacco e parti per velivoli utilizzati dal corpo militare iraniano.