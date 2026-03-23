Iran, Washington colpisce un impianto di motori per droni a Qom
Secondo quanto riferito dal comando, il sito produceva motori a turbina per droni d'attacco e parti per velivoli utilizzati dal corpo militare iraniano
Il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito che le forze statunitensi hanno colpito un impianto di produzione di turbine nella provincia iraniana di Qom. Il sito è ritenuto collegato allo sviluppo di droni e componenti aeronautici destinati ai Guardiani della rivoluzione islamica. Secondo quanto riferito dal comando attraverso un messaggio condivido sui social media, l'impianto produceva motori a turbine per droni d'attacco e parti per velivoli utilizzati dal corpo militare iraniano.