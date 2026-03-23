Speciale Guerra in Iran
ATTACCO DELLE FORZE USA

Iran, Washington colpisce un impianto di motori per droni a Qom

Secondo quanto riferito dal comando, il sito produceva motori a turbina per droni d'attacco e parti per velivoli utilizzati dal corpo militare iraniano

23 Mar 2026 - 07:10
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Il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito che le forze statunitensi hanno colpito un impianto di produzione di turbine nella provincia iraniana di Qom. Il sito è ritenuto collegato allo sviluppo di droni e componenti aeronautici destinati ai Guardiani della rivoluzione islamica. Secondo quanto riferito dal comando attraverso un messaggio condivido sui social media, l'impianto produceva motori a turbine per droni d'attacco e parti per velivoli utilizzati dal corpo militare iraniano. 

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