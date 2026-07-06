Speciale Guerra in Iran
MORTO IL 28 FEBBRAIO SCORSO

Iran, venti milioni di persone radunate per i funerali di Ali Khamenei

Migliaia di cittadini si sono radunati per rendere omaggio allo scomparso ayatollah Ali Khamenei

06 Lug 2026 - 12:36
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