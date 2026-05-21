Iran-Usa, segnali di distensione: attesa per la firma di un memorandum d'intesa

Il capo dell'esercito pakistano Asim Munir, il paziente tessitore della tela delle trattative, è atteso oggi a Teheran. Segno che un memorandum d’intesa tra Iran e stati uniti potrebbe essere firmato presto. Le voci in questo senso si moltiplicano. Il nodo cruciale per una tregua duratura e la riapertura di Hormuz sarebbe ancora una volta il limite all'arricchimento dell'uranio iraniano. Teheran ha reso noto di "aver ricevuto un testo dagli stati uniti che ha colmato alcune lacune e che l’Iran sta rispondendo.