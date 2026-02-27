Usa e Iran, massiccio schieramento navale e aereo in Medio Oriente

La tensione tra Stati Uniti e Iran raggiunge livelli altissimi: 14 navi da guerra statunitensi, tra cui la portaerei Gerald Ford davanti alle coste israeliane, incrociatori lanciasiluri e sottomarini nucleari, sono pronti all’intervento. Centinaia di caccia, tra F-16, F-35 e F-22, sono stati schierati in Medio Oriente, mentre le ambasciate straniere ordinano evacuazioni immediate. Donald Trump non ha ancora deciso un eventuale attacco, ma il dispiegamento militare senza precedenti testimonia la gravità della situazione. Nel frattempo, Pechino e Londra hanno già fatto partire i propri cittadini da Teheran.