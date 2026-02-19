l'escalation

Iran, guerra imminente nel golfo Persico: gli Stati Uniti preparano l'offensiva

Militari in posizione di attacco, Washington sposta le forze. La marina americana si schiera nel Mediterraneo, mentre Teheran risponde con contrattacchi

di Alfredo Macchi
19 Feb 2026 - 12:57
I venti di guerra soffiano sempre più forti sul golfo Persico, con gli Stati Uniti pronti a lanciare un’offensiva congiunta a Israele per indebolire il regime iraniano. Mentre le forze americane si spostano verso il Medio Oriente, la portaerei Ford e la Lincoln, insieme a una potente flotta, si preparano a intervenire. Teheran, con il sostegno di Mosca e Pechino, prepara un contrattacco, mentre Israele aumenta l’allerta. 

