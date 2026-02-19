Iran, guerra imminente nel golfo Persico: gli Stati Uniti preparano l'offensiva
Militari in posizione di attacco, Washington sposta le forze. La marina americana si schiera nel Mediterraneo, mentre Teheran risponde con contrattacchidi Alfredo Macchi
I venti di guerra soffiano sempre più forti sul golfo Persico, con gli Stati Uniti pronti a lanciare un’offensiva congiunta a Israele per indebolire il regime iraniano. Mentre le forze americane si spostano verso il Medio Oriente, la portaerei Ford e la Lincoln, insieme a una potente flotta, si preparano a intervenire. Teheran, con il sostegno di Mosca e Pechino, prepara un contrattacco, mentre Israele aumenta l’allerta.