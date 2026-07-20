Guerra in Medio Oriente

Iran-Usa, mediatori propongono tregua di 10 giorni

L'obiettivo è"tentare di frenare l'escalation e rilanciare il memorandum d'intesa

di Francesca Canto
20 Lug 2026 - 19:35
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