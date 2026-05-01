Iran-Usa, la pace si allontana

L'Iran ha inviato ai mediatori pakistani una "nuova proposta negoziale" per un accordo con gli Usa. Washington aveva mandato lunedì un elenco di emendamenti volti a reinserire la questione nucleare nel testo. Si continua dunque a trattare a distanza per scongiurare una ripresa della guerra. Sul tavolo di Trump i piani per attacchi "brevi e potenti" che possano costringere Teheran a tornare al tavolo. Il presidente sui social annuncia che "la tempesta ormai è inevitabile". Tattica negoziale o presa atto di non avere altra scelta che riprendere il conflitto, il prezzo del petrolio è tornato a correre e la tensione in Medioriente è di nuovo altissima.