Iran, un drone colpisce un grattacielo a Dubai, ci sarebbe un morto. Intanto, Trump promette escalation se Teheran non si arrende

La guerra in Iran entra nella seconda settimana con una nuova escalation. Mentre il presidente americano Donald Trump, incontrando alcuni leader latinoamericani in Florida, minaccia la distruzione dell’Iran se il regime di Teheran non si arrenderà, annunciando un rafforzamento delle operazioni militari, un altro drone colpisce un grattacielo a Dubai causando un morto e diversi feriti. Le promesse del presidente iraniano Pezeshkian, di non colpire i Paesi della penisola araba sono durate poco. Intanto, fonti israeliane fanno sapere che il figlio di Khamenei, Mojtaba, uno dei possibili successori alla Guida Suprema sarebbe rimasto ferito in un bombardamento.