Iran, un centinaio di italiani ha lasciato Israele

Si sono presentati in anticipo stamattina davanti all'ambasciata di Tel Aviv gli italiani che hanno approfittato di un trasferimento in Egitto, organizzato dalla Farnesina, per lasciare Israele in sicurezza, dopo giorni difficilissimi. Un centinaio in tutto, un altro bus è partito da Gerusalemme, ma tra di loro anche alcuni stranieri grazie a un coordinamento delle sedi diplomatiche europee. La partenza, con l'assistenza di un’auto diplomatica e dei carabinieri di scorta, è stata ritardata di mezzora per l'allarme che ha fatto correre tutti nel rifugio.

