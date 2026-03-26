Iran, Trump prepara"il "colpo finale" contro gli ayatollah?
Il punto sulla crisi in Mediorientedi Elia Milani
"L'Iran ci sta implorando di avere un accordo". Nella prima riunione di gabinetto dall'inizio della guerra Trump dice che l'Iran è stato sconfitto. "L'aviazione, la marina e il potenziale missilistico di Teheran sono stati distrutti", afferma il tycoon, aggiungendo che però la guerra non è finita e il prezzo del petrolio potrebbe ancora salire. E mentre si muove la diplomazia, secondo i media, Washington starebbe preparando il "colpo finale" contro gli ayatollah.