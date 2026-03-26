Iran, Trump prepara"il "colpo finale" contro gli ayatollah?

"L'Iran ci sta implorando di avere un accordo". Nella prima riunione di gabinetto dall'inizio della guerra Trump dice che l'Iran è stato sconfitto. "L'aviazione, la marina e il potenziale missilistico di Teheran sono stati distrutti", afferma il tycoon, aggiungendo che però la guerra non è finita e il prezzo del petrolio potrebbe ancora salire. E mentre si muove la diplomazia, secondo i media, Washington starebbe preparando il "colpo finale" contro gli ayatollah.