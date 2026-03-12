Iran, Trump ostenta sicurezza mentre negli Usa cresce l'allerta terrorismo

"Abbiamo vinto, non bisognerebbe dirlo troppo presto, ma era tutto finito dopo un'ora...", Donald Trump ostenta sicurezza parlando a un evento in Kentucky dove ribadisce che l'Iran è vicino alla sconfitta. Nel frattempo, però, negli Usa aumenta l'allerta terrorismo, l'Fbi avrebbe avvertito la Casa Bianca e le autorità della California di possibili attacchi a sorpresa iraniani contro la costa occidentale degli Stati Uniti. Si parla di eventuali droni lanciati da una nave non identificata al largo delle coste americane verso obiettivi non meglio specificati in California.