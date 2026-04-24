Iran, Trump: "Non userò l'atomica". Spagna fuori dalla Nato?

L'1 maggio saranno trascorsi 60 giorni dall’inizio della guerra e, per la Costituzione americana, il presidente dovrà ottenere il via libera del Congresso, salvo un’altra proroga di un mese per riportare a casa le truppe, per continuare a combattere. Mentre la terza portaerei americana è giunta in Medio Oriente e i generali hanno pronti i piani per distruggere le postazioni iraniane nello Stretto di Hormuz, il Pakistan ha trasmesso all’Iran nuove proposte per i colloqui con gli Stati Uniti. A Teheran però il presidente del Parlamento, Ghalibaf, capo della squadra negoziale, si sarebbe dimesso per i disaccordi interni. Il ministro degli Esteri Araghchi è invece in partenza per il Pakistan, dove sarebbero diretti anche gli inviati americani Witkoff e Kushner.