Ultimatum Usa all'Iran, Trump minaccia: "Abbiamo un piano in base al quale ogni ponte in Iran sarà distrutto entro la mezzanotte"
Rischio escalation nelle prossime ore mentre cresce a Teheran l'incertezza sulle condizioni di salute di Khameneidi Francesca Canto
A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum fissato alle 2 di notte italiane, Donald Trump alza ulteriormente i toni contro l’Iran, parlando apertamente di una possibile devastazione totale delle infrastrutture del Paese. Intanto, mediatori internazionali e figure chiave come J. D. Vance cercano una soluzione diplomatica per evitare un’escalation globale, mentre crescono le incertezze sulla stabilità della leadership iraniana, con notizie non confermate sulle condizioni di Mojtaba Khamenei.