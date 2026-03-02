Iran, Trump: "Li stiamo massacrando, ma la grande ondata deve ancora arrivare"

Donald Trump è rientrato a Washington e, dopo le prime 48 ore di guerra e una scia di interviste lampo via telefono, ha parlato dalla Casa Bianca. "Stiamo massacrando l'Iran, l'esercito americano sta mettendo il Paese a ferro e fuoco, ma la grande ondata deve ancora arrivare, non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente". Non ha escluso, Trump, l'invio di soldati in Iran: "Ci saranno, se necessario, ma probabilmente non ne avremo bisogno", ha detto.