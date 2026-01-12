Logo Tgcom24
Inizia la terza settimana di proteste

Iran, Trump: "Leader iraniani hanno chiesto di negoziare"

Secondo l'Ong Iran Human Rights negli ultimi quindici giorni"oltre 500 manifestanti sono stati uccisi e altri 10mila sono stati arrestati"

di Francesca Canto
12 Gen 2026 - 12:13
