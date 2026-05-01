Iran, Trump"ipotizza di ritirare le truppe americane da Italia e Spagna

"L'Italia non ci è stata di alcun aiuto, e la Spagna è stata orribile, assolutamente terribile". Parole pronunciate nello Studio Ovale dal presidente Trump, che ventila la possibilità di un ritiro delle truppe americane per punire Roma e Madrid del mancato sostegno a Washington durante la guerra con l'Iran. Nelle ore scorse aveva minacciato di fare lo stesso con le truppe americane in Germania, dopo che il cancelliere Merz aveva parlato di umiliazione per gli Stati Uniti nel conflitto contro l’Iran per aver sottovalutato le reali capacità del nemico. La preoccupazione tra le cancellerie europee è alta.