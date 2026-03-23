LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Iran, Trump: "I colloqui sono andati alla perfezione. Se andranno fino in fondo, questo porrà fine al conflitto"

"Abbiamo avuto negoziati molto, molto intensi, vedremo dove porteranno"

23 Mar 2026 - 17:39
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"Abbiamo avuto colloqui molto, molto intensi, vedremo dove porteranno. Abbiamo punti di accordo fondamentali, direi quasi tutti i punti di accordo. I colloqui sono andati, direi, alla perfezione. Direi che se andranno fino in fondo, questo porrà fine a quel problema, a quel conflitto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a proposito della guerra in Iran.

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