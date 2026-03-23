Iran, Trump: "I colloqui sono andati alla perfezione. Se andranno fino in fondo, questo porrà fine al conflitto"
"Abbiamo avuto negoziati molto, molto intensi, vedremo dove porteranno"
"Abbiamo avuto colloqui molto, molto intensi, vedremo dove porteranno. Abbiamo punti di accordo fondamentali, direi quasi tutti i punti di accordo. I colloqui sono andati, direi, alla perfezione. Direi che se andranno fino in fondo, questo porrà fine a quel problema, a quel conflitto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a proposito della guerra in Iran.