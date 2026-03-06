Iran sotto attacco, Trump esclude truppe di terra

Donald Trump ribadisce che inviare truppe di terra in Iran sarebbe uno spreco, mentre la Cia supporta curdi, beluci e arabi Ahwazi per favorire una rivolta popolare contro il regime degli Ayatollah, ancora sotto attacco di raid israelo-americani che hanno colpito anche Shiraz provocando almeno 30 morti. Le minoranze anti-regime restano divise sul futuro politico del Paese, mentre Teheran minaccia di annientare gli intrusi.