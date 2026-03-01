Gli attacchi in Iran rafforzano l'asse Russia-Cina

Per Trump si tratta di "un successo incredibile e tutto sta andando bene", per Netanyahu è "una campagna senza precedenti ed esistenziale". Commentano così i leader rispettivamente di Usa e Israele gli attacchi all'Iran. Però il secondo avverte: "Ucciso Khamenei, ora puntiamo al cuore dell'Iran", mentre il tycoon ha ribadito di avere un'ottima idea sulla futura governance del Paese, tanto che ha annunciato prossimi contatti con la nuova leadership iraniana. Si rinforza intanto l'asse tra Russia e Cina che condannano l'attacco all'Iran.