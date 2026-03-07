Iran, Trump annuncia: "Rafforzeremo le operazioni militari, devono arrendersi"

La guerra in Iran entra nella seconda settimana con una nuova escalation. Il presidente americano Donald Trump, incontrando alcuni leader latinoamericani in Florida, ha minacciato la distruzione dell’Iran se il regime di Teheran non si arrenderà, annunciando un rafforzamento delle operazioni militari. Washington sostiene di aver affondato 42 navi iraniane e interrotto le loro comunicazioni. Nella notte sulla capitale Teheran sono stati lanciati 230 missili e sono iniziati attacchi ai bunker sotterranei in diverse aree del Paese. I morti civili sarebbero oltre 1300 in Iran e circa 300 in Libano. Teheran ha risposto con otto salve di razzi contro Israele e con droni nel Golfo, uno dei quali nell’area dell’aeroporto di Dubai. Gli Stati Uniti si preparano a operazioni prolungate con nuovi bombardieri e una terza portaerei pronta a muovere verso il Mediterraneo.