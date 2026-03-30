Iran, Trump annuncia: "Abbiamo un cambio di regime, Teheran ha accettato in parte i 15 punti"

Un grande giorno in Iran: molti obiettivi di alto valore e da tempo nel mirino sono stati colpiti e distrutti dalle nostre forze armate, le migliori e più letali del mondo. Donald Trump rivendica gli ultimi successi militari della guerra contro l’Iran, ma è a bordo dell'Air Force one di ritorno a Washington che entra nelle questioni politiche. Ma la de-escalation ancora non c'è, tanto che Madrid - che si è subito schierata nettamente contro l'operazione militare israelo-americano in Iran - ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai voli impegnati nel conflitto. Intanto, continuano raid aerei e bombardamenti.