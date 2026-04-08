dopo l'annuncio della tregua

Iran, a Teheran manifestazione per la fine degli attacchi

La TV di Stato su Washington: "Ritirata umiliante". Il presidente Pezeshkian: "14 milioni di persone pronte a dare la propria vita"

di Luca Pesante
08 Apr 2026 - 12:31
01:33 
videovideo
iran
trump