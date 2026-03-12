Soldati italiani a Erbil, Tajani al Tg4: "Condizioni buone ma verranno spostati presto"
Il ministro degli Esteri rassicura sulle condizioni dei soldati dopo l'attacco, sottolineando l'urgenza di trasferirli per evitare rischi futuri
In collegamento con il Tg4, Antonio Tajani ha confermato che i militari italiani coinvolti nell’attacco a Erbil stanno bene. "Ora si tratta di vedere fino a quando resteranno lì. Ritengo che verranno spostati in tempi rapidi", ha spiegato, aggiungendo che sarebbe inutile lasciarli esposti al rischio di bombe e missili.