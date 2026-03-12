politica estera

Soldati italiani a Erbil, Tajani al Tg4: "Condizioni buone ma verranno spostati presto"

Il ministro degli Esteri rassicura sulle condizioni dei soldati dopo l'attacco, sottolineando l'urgenza di trasferirli per evitare rischi futuri

12 Mar 2026 - 20:14
01:54 
videovideo

In collegamento con il Tg4, Antonio Tajani ha confermato che i militari italiani coinvolti nell’attacco a Erbil stanno bene. "Ora si tratta di vedere fino a quando resteranno lì. Ritengo che verranno spostati in tempi rapidi", ha spiegato, aggiungendo che sarebbe inutile lasciarli esposti al rischio di bombe e missili.

antonio tajani
iran