Soldati italiani a Erbil, Tajani al Tg4: "Condizioni buone ma verranno spostati presto"

In collegamento con il Tg4, Antonio Tajani ha confermato che i militari italiani coinvolti nell’attacco a Erbil stanno bene. "Ora si tratta di vedere fino a quando resteranno lì. Ritengo che verranno spostati in tempi rapidi", ha spiegato, aggiungendo che sarebbe inutile lasciarli esposti al rischio di bombe e missili.