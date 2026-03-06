Stretto di Hormuz, traffico navale paralizzato

Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico tra il Golfo Persico e quello di Oman, è praticamente azzerato. Secondo le stime degli assicuratori inglesi, circa 1000 navi sono ferme con un carico valutato in 25 miliardi di euro. Il ministro dell’Energia del Qatar ha lanciato un monito: se il conflitto in Medio Oriente dovesse proseguire, le spedizioni di energia potrebbero interrompersi nel giro di poche settimane.