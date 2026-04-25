Trump cancella la missione diplomatica in Pakistan: Witkoff e Kushner non partono

Missione cancellata: gli inviati della casa bianca Witkoff e Kushner non andranno in Pakistan. L'annuncio arriva direttamente da Donald Trump: inutile mandarli in un volo di 18 ore nelle condizioni attuali a parlare del nulla, ha detto il presidente americano. Troppo rigida la posizione iraniana, secondo il tycoon, noi abbiamo le carte in mano, se vogliono ci possono chiamare. Tutto appeso a un filo, di nuovo: Islamabad blindata, stretta tra misure di sicurezza eccezionali ma pronta ad accogliere le delegazioni.