Speciale Guerra in Iran
MISSIONE CANCELLATA

Trump cancella la missione diplomatica in Pakistan: Witkoff e Kushner non partono

"Inutile mandarli in un volo di 18 ore nelle condizioni attuali a parlare del nulla"

di Isabella Josca
25 Apr 2026 - 19:45
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Missione cancellata: gli inviati della casa bianca Witkoff e Kushner non andranno in Pakistan. L'annuncio arriva direttamente da Donald Trump: inutile mandarli in un volo di 18 ore nelle condizioni attuali a parlare del nulla, ha detto il presidente americano. Troppo rigida la posizione iraniana, secondo il tycoon, noi abbiamo le carte in mano, se vogliono ci possono chiamare. Tutto appeso a un filo, di nuovo: Islamabad blindata, stretta tra misure di sicurezza eccezionali ma pronta ad accogliere le delegazioni.

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