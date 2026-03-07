Iran, stangata sulle bollette per il conflitto militare
Nel 2026 le aziende rischierebbero di sostenere circa 10 miliardi di euro di spese energetiche in piùdi Stefania Scordio
Il conflitto militare contro l'Iran potrebbe avere un impatto significativo sui costi energetici delle imprese italiane. Se le tensioni internazionali dovessero mantenere alti i prezzi di gas ed elettricità, nel 2026 le aziende rischierebbero di sostenere circa 10 miliardi di euro di spese energetiche in più, con un aumento complessivo di circa il 13,5% rispetto al 2025. I dati sono dell'ufficio studi della Cgia. La parte maggiore dell'incremento deriverebbe dai costi per l’energia elettrica, mentre il resto sarebbe legato al gas. I rincari sono collegati all’impennata delle quotazioni registrata dopo l'inizio del conflitto.