Iran, stangata sulle bollette per il conflitto militare

Il conflitto militare contro l'Iran potrebbe avere un impatto significativo sui costi energetici delle imprese italiane. Se le tensioni internazionali dovessero mantenere alti i prezzi di gas ed elettricità, nel 2026 le aziende rischierebbero di sostenere circa 10 miliardi di euro di spese energetiche in più, con un aumento complessivo di circa il 13,5% rispetto al 2025. I dati sono dell'ufficio studi della Cgia. La parte maggiore dell'incremento deriverebbe dai costi per l’energia elettrica, mentre il resto sarebbe legato al gas. I rincari sono collegati all’impennata delle quotazioni registrata dopo l'inizio del conflitto.